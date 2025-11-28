Autostrada A1 Frosinone | lavori notturni 1-2 dicembre chiusi ingresso e uscita con percorsi alternativi

Disagi in vista per chi viaggia lungo l’autostrada A1 nei pressi di Frosinone. A causa di interventi programmati sulla rete, l’ingresso e l’uscita autostradale del capoluogo saranno chiusi al traffico nelle ore notturne tra l’1 e il 2 dicembre 2025.Chiusura dell’ingresso verso NapoliL’ingresso di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

A1 chiusa per il ribaltamento di un tir a Pofi: l’autista salvato dai Vigili del Fuoco POFI (FR) – Mattinata di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Frosinone, impegnati dalle ore 8 di oggi sull’autostrada A1, al chilometro 637 in direzione - facebook.com Vai su Facebook

Lavori in A1, chiusure notturne dei caselli di Frosinone e Ceprano - Le uscite rimarranno chiuse per consentire lavori di pavimentazione e attività di ispezione del cavalcavia di svincolo ... Lo riporta ciociariaoggi.it

Chiude il casello di Frosinone: ecco quando - Per consentire alcuni lavori di ispezione e manutenzione del cavalcavia autostradale, dalle 22 di oggi alle 6 di domani mattina sarà chiusa sia l'entrata che l'uscita del casello di Frosinone. Segnala ciociariaoggi.it

Incidente A1 adesso: autostrada riaperta ma 9 km di coda - Resta aggiornato sullo stato del traffico e sulle chiusure dell'autostrada Milano - Scrive sicurauto.it