Autorità di Bacino del Po il 4 dicembre un focus con il Commissario Curcio e le Regioni del Distretto

Parmatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche Fabrizio Curcio, Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione verificatasi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interverrà a Parma con un focus tecnico in occasione di “Acqua e territorio – La pianificazione distrettuale in un clima che. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

autorit224 bacino po 4Autorità di Bacino del Po, il 4 dicembre un focus con il Commissario Curcio e le Regioni del Distretto - Anche Fabrizio Curcio, Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione verificatasi in Emilia- Si legge su parmatoday.it

Autorità di Bacino Po ad Ecomondo, focus su acqua e territorio - (Adnkronos) – L’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po è presente alla 28esima edizione di Ecomondo, organizzata a Rimini da Ieg- Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Autorit224 Bacino Po 4