Auto rubata per fare furti poi abbandonata | caccia ai responsabili

La Fiat Punto rubata nei giorni scorsi a Pasian di Prato e impiegata per una serie di furti in zona è stata recuperata dai Carabinieri del Norm di Udine. L’auto, risultata oggetto di denuncia, è stata rinvenuta a Campoformido, in un’area tra Villa Primavera e Basaldella, dove era stata lasciata. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

