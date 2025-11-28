Auto in piazza continua la raccolta firme della Lega L' obiettivo è rendere la città più accessibile viva e funzionale
Prosegue sabato, dalle 10 alle 12, la raccolta firme presso Rialto Piazza (piazza Saffi, angolo Corso Diaz) per riaprire in via sperimentale una parte del centro storico alle auto. “Il progetto - ricordano dalla Lega - prevede la riapertura di un solo lato di piazza Saffi, quello fronte Camera di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
