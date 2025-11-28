Auto finisce contro un negozio i proprietari ironizzano | Siete esagerati ad entrare con le macchine

“L'entrate è libera e l'uscita è a pagamento, ma a ro 'jate a chiangnere aropp”. E' stato questo l'ironico messaggio lasciato sui social con a corredo il video delle telecamere di sorveglianza dei proprietari de ‘Il Mercato della Frutta’, che immortala lo schianto dell'auto contro il proprio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Argomenti simili trattati di recente

Auto si ribalta e finisce in un canale pieno d'acqua, morta una donna di #ArianoIrpino: il #dramma in #Toscana | https://shorturl.at/gmvsc - facebook.com Vai su Facebook

Auto finisce contro un ponte di cemento a Rivarolo. Identificate le due giovani vittime lastampa.it/torino/2025/11… @LaStampa Vai su X

Auto finisce contro un negozio, i proprietari ironizzano: "Siete esagerati ad entrare con le macchine" - L'incidente si è verificato in via Napoli dove la vettura è finita contro il vetro de 'Il Mercato della Frutta' ... casertanews.it scrive

Tamponamento a Diamante: due feriti lievi. Un’auto sfonda la vetrina di un negozio - Mattinata di paura nel centro tirrenico: dopo l’impatto una delle vetture è finita contro un negozio di abbigliamento ... Scrive cosenzachannel.it

Paura a Diamante, tragedia sfiorata sulla Statale 18: auto finisce dentro un negozio. Due feriti - Tragedia sfiorata questa mattina a Diamante, lungo la Statale 18, dove un’autovettura è finita contro la vetrina di un negozio situato a bordo strada. Si legge su msn.com