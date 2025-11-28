Tragedia sulle coste del Nuovo Galles del Sud: una ragazza di circa 20 anni è stata uccisa e un ragazzo della stessa età è rimasto gravemente ferito da un attacco di squalo nella mattinata di giovedì 27 novembre 2025.L’aggressione è avvenuta a Kylies Beach, spiaggia remota nel Crowdy Bay National Park, circa 300 km a nord di Sydney. I due giovani stavano nuotando quando uno squalo – probabilmente un toro (bull shark) – li ha colpiti improvvisamente. La ragazza è morta sul posto nonostante i tentativi di rianimazione; il ragazzo, morso gravemente, è stato salvato dall’intervento eroico di un passante che lo ha trascinato a riva e ha cercato di fermare l’emorragia fino all’arrivo dei soccorsi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Australia, 20enne sbranata da uno squalo: immagini agghiaccianti