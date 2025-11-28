Aumento Irap al 2,5% | perché il governo insiste mentre banche e assicurazioni protestano
Il governo di Giorgia Meloni vuole aumentare l'Irap sulle banche e sulle assicurazioni dal 2% al 2,5% per finanziare la Manovra. Gli istituti chiedono garanzie, mentre le compagnie valutano ricorsi e avanzano proposte alternative. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
#Unimpresa su #9Colonne - MANOVRA: UNIMPRESA, BENE ESCLUSIONE IMPRESE DA AUMENTO IRAP unimpresa.it/9-colonne-mano… #irap #manovra #governo Vai su X
Segugio Assicurazioni: premi RC Auto in aumento nel 2026? La nuova manovra fiscale potrebbe far salire i costi delle polizze: aumento dell’IRAP e dell’aliquota per l’infortuni conducente. Se approvata, le compagnie trasferiranno i maggiori oneri sui pre - facebook.com Vai su Facebook
“Banche e assicurazioni non tassino i clienti”/ Scudo Manovra per risparmiatori. Verso aumento Irap 2,5 punti - Banche negli emendamenti della Manovra 2026: cosa cambia dallo scudo per i clienti all'aumento dell'Irap (ma solo per le grandi banche) ... Come scrive ilsussidiario.net
Manovra, si cerca un miliardo: Irap alle banche su del 2,5%. «L’oro di Bankitalia è dello Stato»: ma non si può toccare, ecco perché - Intanto c’è il via libera al «Dl semplificazioni» ... Riporta msn.com