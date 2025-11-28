Aumentano le diagnosi tardive di Hiv | l’allarme di Plus e Cassero
A pochi giorni dalla giornata mondiale per la lotta contro l’Aids del 1° dicembre, arriva da Bologna un nuovo allarme su prevenzione e diagnosi dell’Hiv. Plus – rete persone LGBT+ sieropositive e il Cassero LGBTQIA+ Center denunciano un quadro nazionale preoccupante, dichiarando: “In Italia oltre. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Aumentano i pazienti vivi: +10% in tre anni, ma la malattia resta tra le più difficili da trattare e solo un caso su cinque è operabile. Diagnosi tardive nell’80% dei casi - facebook.com Vai su Facebook
HIV in Italia: Diagnosi Tardive e Urgenza della Prevenzione - La diagnosi tardiva dell'HIV in Italia costituisce una sfida cruciale per la salute pubblica, evidenziando l'urgenza di aumentare la consapevolezza e migliorare l'accesso ai servizi di prevenzione. Secondo tuobenessere.it
HIV in Italia: casi stabili, diagnosi tardive e prevenzione necessaria - Alla vigilia della Giornata mondiale contro l’AIDS, in Italia i casi HIV restano stabili. Si legge su medicitalia.it
Hiv, Ecdc: oltre metà delle diagnosi in Europa è tardiva - Nel 2024 nella Regione Europea dell’OMS il 54% delle diagnosi di HIV è tardivo. doctor33.it scrive