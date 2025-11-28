Attentato Usa Trump | Morta soldatessa 20enne Sarah Beckstrom 24enne Andrew Wolfe lotta per la vita il killer? Un mostro selvaggio - VIDEO

Durante la sparatoria consumatasi a 2 isolati dalla White House, il 29enne afghano Lakanwal aveva colpito 2 membri della Guardia Nazionale, la 20enne Beckstrom della West Virginia, e il 24enne Andrew Wolfe. Sarah Beckstrom si era offerta volontaria di tenere servizio nella capitale durante il Giorno. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Attentato Usa, Trump: "Morta soldatessa 20enne Sarah Beckstrom, 24enne Andrew Wolfe lotta per la vita, il killer? Un mostro selvaggio" - VIDEO

News recenti che potrebbero piacerti

La situazione negli USA e le parole di Trump dopo gli attentati a Washington nel commento di Goffredo Buccini - facebook.com Vai su Facebook

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi attentato Washington, Trump: “Morta soldatessa, killer è un mostro” - Ultime notizie, ultim'ora oggi: non ce l'ha fatta la soldatessa raggiunta da un colpo di pistola due giorni fa a Washington, ecco i dettagli ... Come scrive ilsussidiario.net

Morta Sarah Beckstrom, la Guardia Nazionale ferita vicino alla Casa Bianca. Trump incolpa Biden e scatta la revisione delle green card - Aveva 20 anni e aveva giurato il giorno prima dell'attentato. Segnala today.it

Usa: morta Sarah Beckstrom, membro della Guardia nazionale ferita a Washington. L'annuncio di Trump - La donna arruolata nella Guardia Nazionale ferita in una sparatoria a Washington è morta: lo annuncia il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. msn.com scrive