Attentato Usa amministrazione Trump verso riesame green card stranieri di 19 Paesi tycoon | Stop definitivo a immigrazione da Paesi terzomondisti
Dopo l'attentato da parte del 29enne afghano a Washington, si inaspriscono le misure nei confronti degli immigrati provenienti da 19 Paesi "di interesse": tra questi, Afghanistan e Venezuela "Nonostante i progressi tecnologici, la politica migratoria ha eroso questi progressi e le condizioni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
