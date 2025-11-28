Atripalda coppia fermata dopo furto in negozio | denunciati

Carabinieri recuperano la refurtiva e identificano due trentenni già noti. Coppia sorpresa tra gli sca f fali con atteggiamento sospetto. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno denunciato una coppia di trentenni — lui originario di Monteforte Irpino, lei di origini straniere — ritenuti responsabili di furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale di Atripalda. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino. Intervento immediato della pattuglia. Nel pomeriggio di ieri, la pattuglia impegnata in un servizio di perlustrazione è intervenuta nel punto vendita dopo una segnalazione che indicava la presenza di due persone con comportamenti sospetti tra gli scaffali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

