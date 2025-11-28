Atreju sponda Meloni-Conte colpo da maestra | Schlein sbrocca col grillino

Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Scacco matto in una mossa per la premier e salta il confronto a due che Elly Schlein sognava sul palco di Atreju. Il sì di Conte all'invito di Meloni per un confronto a tre ha di fatto sancito l'esplosione di rabbia della segretaria Pd. La premier aveva accettato di affrontare la Schlein da sola, in territorio nemico, ma Conte non ha digerito l’esclusione: "Anche io l’anno scorso avevo sondato la disponibilità di Meloni per un confronto diretto con me" e gli era stato detto di no. Così, con una mossa apparentemente innocua, il leader M5s ha fatto filtrare il fastidio e ha rilanciato la proposta di un dibattito a tre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

