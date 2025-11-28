Atreju Schlein non accetta le condizioni di Meloni | Se vuole anche Conte allora porti Salvini

Sta scappando ancora", ha dichiarato il volto dei democratici, chiarendo di essere pronta anche a mettersi in discussione come leader. "La modalità di scelta del premier di centrosinistra la sceglieremo insieme", ha dichiarato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Atreju, Schlein non accetta le condizioni di Meloni: "Se vuole anche Conte, allora porti Salvini"

