Atreju Meloni sì a Schlein ma con Conte | Non scelgo il leader della sinistra
Non lascia, raddoppia. Giorgia Meloni raccoglie il guanto di sfida lanciato da Elly Schlein, che aveva sì accettato l?invito ad Atreju, la tradizionale kermesse di Fdi all?ombra. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ultim'ora. Meloni accetta la sfida di Schlein e rilancia: "Vuole un confronto con me? Sono pronta, ma deve esserci anche Conte". E il leader del M5s non si fa pregare: "Ci sono!". Appuntamento ad Atreju - facebook.com Vai su Facebook
Meloni: “Disponibile a un confronto con Schlein e Conte ad Atreju” Vai su X
Atreju, Meloni sì a Schlein ma con Conte: «Non scelgo il leader della sinistra» - Giorgia Meloni raccoglie il guanto di sfida lanciato da Elly Schlein, che aveva sì accettato l’invito ad Atreju, la tradizionale kermesse di Fdi ... Lo riporta ilmessaggero.it
Atreju, Meloni propone dibattito a tre con Schlein e Conte. La leader PD verso il forfait - Sì al confronto con Elly Schlein ad Atreju, ma solo se partecipa anche Giuseppe Conte in un dibattito a tre. Scrive tg.la7.it
Atreju, Meloni “Disponibile a confronto unico con Schlein e Conte” - ROMA (ITALPRESS) – “Leggo che Elly Schlein avrebbe finalmente accettato l’invito di Fratelli d’Italia a partecipare ad ... Come scrive msn.com