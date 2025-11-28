Atreju Meloni incastra Schlein Confronto ma pure con Conte Ma Elly rifiuta | Ridicolo
La premier Meloni non solo accetta il vis a vis con la segretaria del Pd, ma è addirittura pronta a sfidare entrambi i leader dell'opposizione. La premier, dunque, spiazza chi, fino all'altro ieri, si era rifiutata di partecipare alla festa del suo partito. «Leggo che Schlein – scrive la leader del centrodestra sui propri canali social – avrebbe finalmente accettato l'invito di Fratelli d'Italia a partecipare ad Atreju, ma solo in caso di un confronto diretto con me. Atreju è sempre stata una casa aperta al dialogo, a chi la pensa diversamente. Sono, quindi, pronta a confrontarmi con l'opposizione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
