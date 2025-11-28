Atreju Meloni accetta il duello con Schlein | Ma allora ci sia anche Conte La leader Pd | Scappa ancora

La tensione politica cresce a pochi giorni dall’avvio di Atreju, la tradizionale kermesse di Fratelli d’Italia che quest’anno approda a Castel Sant’Angelo dal 6 al 14 dicembre. Giorgia Meloni aveva aperto al tanto atteso faccia a faccia con Elly Schlein, ma la leader dem ha rilanciato chiedendo condizioni che hanno finito per complicare la trattativa. Nel mezzo, Giuseppe Conte, pronto a salire sul palco senza esitazioni. «Leggo che Elly Schlein avrebbe finalmente accettato l’invito di Fratelli d’Italia, ma solo in caso di un confronto diretto con me. Atreju è sempre una casa aperta al dialogo. Sono pronta a confrontarmi con l’opposizione, ma ritengo che al confronto debba partecipare anche Giuseppe Conte», ha dichiarato il premier sui social. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

