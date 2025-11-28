Atreju Giuseppe Conte sfida Giorgia Meloni | Io sono pronto

Tutto sembrava ormai sfumato dopo il caos seguito alla proposta di confronto ad Atreju, con Elly Schlein che aveva sfidato Giorgia Meloni al faccia a faccia, la premier che aveva accettato chiedendo però la presenza anche di Giuseppe Conte, e quest’ultimo che aveva dato subito disponibilità. A quel punto era stata la segretaria del Pd a chiamarsi fuori, facendo saltare l’iniziativa. A sorpresa però, questa mattina, Conte ha ribadito di essere pronto al confronto con Meloni anche da solo. Intervistato da Luca Telese durante gli Stati generali della ripartenza, il leader del Movimento 5 Stelle ha spiegato di aver confermato la disponibilità: «Io sono pronto al confronto, avevo già dato questa disponibilità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

