Atreju Conte sorpassa Schlein e rilancia | Io pronto al duello con Meloni
Atreju tiene ancora banco nel dibattito politico. Infatti, dopo che Elly Schlein ha sfidato Meloni al faccia a faccia e la premier ha risposto in modo affermativo ma invitando al confronto anche Conte "perché non so chi sia dei due il candidato a Palazzo Chigi" era arrivato il no della leader dem. Sembrava tutto tramontato, invece il leader dei 5 stelle stamattina ha ribadito la sua disponibilità a dibattere con il capo del governo anche da solo. Infatti, come riporta Open, Conte in un’intervista a Luca Telese durante gli Stati generali della ripartenza ha dichiarato: "Io sono pronto al confronto, avevo già dato questa disponibilità, ero disponibile anche a un dialogo a tre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
L’intervista di Luca De Carolis a Giuseppe Conte su Il Fatto Quotidiano: “In primavera il programma del Movimento. La destra rischia sul referendum sulla giustizia” e sulla festa FdI ad Atreju: “Finalmente si confronterà con me, dopo che mi ha accusato di ogni - facebook.com Vai su Facebook
Atreju, Meloni esce dalla trappola di Schlein e vince la mano di poker grazie anche all'aiutino di Conte... Il commento del direttore @claudiovelardi Vai su X
Le primarie di Atreju: Schlein sfida Meloni per sorpassare Conte (che stava trattando per andare) - FdI butta la palla a sinistra: "Disponibili se tutto il campo largoo si fa rappresentare da Schlein". Si legge su ilfoglio.it
Atreju, Meloni incastra Schlein «Confronto, ma pure con Conte». Ma Elly rifiuta: «Ridicolo» - La premier Meloni non solo accetta il vis a vis con la segretaria del Pd, ma è addirittura pronta a sfidare entrambi i leader ... Lo riporta iltempo.it
Conte sul duello Meloni-Schlein ad Atreju: "A me dissero no, ora scelgano loro se cambiare format" - Schlein: "Anche io quando fui invitato l'anno scorso ad Atreju avevo sondato la disponibilità della premier a un confronto" ... Si legge su ilfoglio.it