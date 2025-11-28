Atreju Conte rilancia | Sì al duello con Meloni Salvini | Pronto anche io
Atreju tiene ancora banco nel dibattito politico. E fa esplodere il campo largo. Infatti, dopo che Elly Schlein ha sfidato Meloni al faccia a faccia e la premier ha risposto in modo affermativo ma invitando al confronto anche Conte "perché non so chi sia dei due il candidato a Palazzo Chigi" era arrivato il no della leader dem. Sembrava tutto tramontato, invece il leader dei 5 stelle stamattina ha ribadito la sua disponibilità a dibattere con il capo del governo anche da solo. Infatti, come riporta Open, Conte in un’intervista a Luca Telese durante gli Stati generali della ripartenza ha dichiarato: "Io sono pronto al confronto, avevo già dato questa disponibilità, ero disponibile anche a un dialogo a tre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
