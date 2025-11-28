Atreju Conte M5S | Io disponibile a confronto in casa vostra
''Dico a Giorgia Meloni e a Fratelli d'Italia: 'Io ci sono'. Sono disponibile a fare questo confronto in casa vostra, valutate voi'', lo ha dichiarato il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, nel suo intervento in collegamento agli Stati Generali della Ripartenza a Bologna, riguardo alla propria disponibilità al confronto durante la manifestazione Atreju. ''Quest'anno mi era stata richiesta una disponibilità eventualmente a partecipare e l'avevo data. L'ho data già da qualche giorno - ha raccontato Conte - Anche quest'anno mi è stato detto che non era previsto il confronto con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Iltempo.it
