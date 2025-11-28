Atreju a sorpresa Conte rilancia | Meloni io sono pronto comunque al duello

Tutto sembrava tramontato, dopo il gran pasticcio dei confronti di Atreju, con Schlein che sfidava Meloni al faccia a faccia, la premier che rispondeva «sì ma anche con Conte, perché non so chi sia dei due il candidato a Palazzo Chigi», il leader dei 5 stelle che subito si rendeva disponibile, il no a quel punto di Elly. Invece a sorpresa stamattina Conte ribadisce la sua disponibilità a dibattere con Meloni anche da solo. In un’ intervista a Luca Telese, durante gli Stati generali della ripartenza, ha detto invece che lui, che aveva già dato la sua disponibilità, la conferma: «Io sono pronto al confronto, avevo già dato questa disponibilità, ero disponibile anche a un dialogo a tre. 🔗 Leggi su Open.online