Atalanta e Fiorentina si trovano di fronte nel tredicesimo turno di Serie A in uno degli scontri più delicati del weekend visto il periodo di entrambe. La Dea è reduce da ben tre ko di fila in campionato, l’ultimo dei quali per 3-0 in casa dei campioni d’Italia del Napoli. Gli orobici hanno accumulato un . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Atalanta-Fiorentina (domenica 30 novembre 2025 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici