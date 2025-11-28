Atac l’ANPG | Le guardie giurate non possono sostituire i controllori

Roma, 28 novembre 2025 – In merito alla questione della responsabilità di ATAC a Roma nella sostituzione dei controllori con guardie giurate anche per i controlli dei titoli di viaggio, si è espresso il presidente ANPG, dott. Giuseppe Alviti, security manager e direttore dell’Accademia della Formazione Nazionale per la sicurezza sussidiaria e complementare dell’ANPG Centro Studi. Alviti ha sottolineato quanto segue. “La guardia giurata non può sostituirsi al controllore degli autobus, nemmeno in condizioni particolari: può affiancarlo per funzioni di supporto e sicurezza complementare. La GPG può assistere il controllore nel facilitare la verbalizzazione delle violazioni e l’identificazione dei trasgressori, ma la contestazione dell’illecito amministrativo e l’irrogazione della sanzione spettano comunque a un certificatore ufficiale, quando presente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Scopri altri approfondimenti

Guardie giurate come controllori Atac, i sindacati dei vigilantes all'attaco: "Non siamo stati informati" - Cgil, Cisl e Uil hanno scritto a Italpol e Security Service, che operano per conto di Atac, per contestare l'inserimento di 60 guardie giurate nelle squadre di controllori diella municipalizzata dei t ... Si legge su romatoday.it

Roma, su bus e metro Atac controllori «scortati» da 60 guardie giurate - «Motivi di sicurezza», spiegano dal quartier generale di via Prenestina riferendosi alle tante aggressioni al personale. Segnala roma.corriere.it

Guardie giurate senza stipendio. I sindacati: «In 15 rassegnano le dimissioni» - Trani denuncia «ritardi nel pagamento degli stipendi», «problemi con l'organizzazione del lavoro, nelle ... Da ilmessaggero.it