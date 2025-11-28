Astensionismo a Ravenna età media tra le più alte in Regione | così demografia e disabilità incidono sul voto

Ravennatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se per quasi trent’anni, dal 1948 al 1976, la percentuale di votanti in Italia è rimasta stabile tra il 92 e 94% e fino al 2008 è stata stazionaria sopra all’80%, negli ultimi anni il crollo della partecipazione elettorale è stato verticale, fino al 63,9% delle elezioni politiche del 2022, al 49. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

astensionismo ravenna et224 mediaAstensionismo, a Ravenna età media tra le più alte in Regione: così demografia e disabilità incidono sul voto - La popolazione invecchia, il numero dei disabili cresce e la loro incidenza nella percentuale di “non votanti” è sempre più rilevante ... ravennatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Astensionismo Ravenna Et224 Media