Astensionismo a Ravenna età media tra le più alte in Regione | così demografia e disabilità incidono sul voto

Se per quasi trent’anni, dal 1948 al 1976, la percentuale di votanti in Italia è rimasta stabile tra il 92 e 94% e fino al 2008 è stata stazionaria sopra all’80%, negli ultimi anni il crollo della partecipazione elettorale è stato verticale, fino al 63,9% delle elezioni politiche del 2022, al 49. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

