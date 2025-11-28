Assoluzione Lucia Catalano l' avv Alvaro | Non si può affermare che sia stata truffata dalla famiglia Modaffari
Riceviamo e pubblichiamo una nota indirizzata alla nostra redazione, a firma dell'avv. Giuseppe Alvaro per conto della famiglia Modaffari, in risposta alle dichiarazioni dell'avv. Michele Vaira rilasciate in merito alla assoluzione in primo grado della sua assistita Lucia Catalano, legale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Condannati gli ex vertici della Squadra Mobile e dell’Ufficio Immigrazione di Roma. ? Nuovo ribaltone nel caso Shalabayeva: la Corte d’Appello di Firenze li giudica colpevoli. La procura aveva chiesto l’assoluzione, ma i giudici firmano una decisione opp - facebook.com Vai su Facebook
CATALANO “Lucignolo”. Crolla l’impianto accusatorio: Lucia Catalano assolta in Appello dopo la condanna a 4 anni - Alfredo Sicuro, nell’udienza del 20 novembre 2025 ha riformato integralmente la sentenza emessa in primo grado da ... Si legge su statoquotidiano.it
“Lucignolo”, la Corte d’appello assolve con formula piena Lucia Catalano - La legale rappresentante della CS Consulting era stata condannata a 4 anni in abbreviato. Segnala corrieredellacalabria.it