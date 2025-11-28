Assicurazione auto ecco cosa cambia dal 2026 | probabile stangata sull' aliquota

Una possibile modifica inserita nella Manovra finanziaria potrebbe portate a un aumento dei costi per l' assicurazione auto (RC Auto) a partire da gennaio 2026. Una notizia non proprio gradita agli automobilisti italiani, che temono un futuro salasso. A quanto pare la misura andrebbe a colpire le coperture assicurative più complete. Vediamo, in concreto, di cosa stiamo parlando. Se la proposta inserita in Manovra dovesse passare, il temuto aumento non si riferirebbe al premio base dell'RC Auto obbligatoria, ma all'aliquota fiscale, che potrebbe incrementare. Ciò andrebbe a colpire prevalentemente le garanzie accessorie, come la copertura in caso di infortunio.

