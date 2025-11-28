Assegno familiare anche alla nonna che mantiene il nipote la conferma con una sentenza

La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema che riguarda da vicino le famiglie italiane. Il diritto all’ assegno per il nucleo familiare, quando il minore non vive con i genitori ma con altri familiari che, di fatto, provvedono al suo mantenimento. Con una recente pronuncia della Sezione Lavoro, la n. 28627 depositata il 29 ottobre scorso, la Suprema Corte ha confermato il diritto di una nonna a percepire l’Anf per il nipote convivente, ribadendo un principio cardine: ciò che conta è dimostrare chi realmente mantiene il minore, a prescindere da formali rapporti di parentela o convivenze “sulla carta”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Assegno familiare anche alla nonna che mantiene il nipote, la conferma con una sentenza

Leggi anche questi approfondimenti

La Cassazione apre ai nonni: l’assegno familiare ora può spettare anche a chi mantiene il nipote. Scopri la novità che cambia il sostegno alle famiglie italiane - facebook.com Vai su Facebook

Assegno familiare alla nonna che mantiene il nipote: Cassazione dice sì - laleggepertutti.it/756676_assegno… - #AssegnoFamiliare Vai su X

Assegno familiare anche alla nonna che mantiene il nipote, la conferma con una sentenza - La Corte conferma: la nonna che mantiene il nipote ha diritto all’assegno per il nucleo familiare anche se i genitori non provvedono ... Secondo quifinanza.it

Assegno per il nucleo familiare: il diritto dell’ascendente convivente con il minore - Il contesto della controversia e la questione giuridica: l’assegno per il nucleo famigliare La vicenda trae origine dal ricorso dell’INPS contro una decisione della Corte d’Appello di Lecce, che ... Da diritto.it

Assegno nucleo familiare, aumenti da 1° luglio: tabelle nuovi importi sussidio e limiti reddito cambiati - L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall'Inps ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche ... Riporta ilmessaggero.it