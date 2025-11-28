Assassins creed progetto controverso avanza ufficialmente

La produzione di una serie televisiva live-action basata sulla celebre saga di Assassin’s Creed sta entrando in una fase decisiva, con conferme che suggeriscono un interesse concreto nel trasformare il franchise in un nuovo format audiovisivo. Dopo vari tentativi di adattamento su grande e piccolo schermo, si osserva un rinnovato impegno nel dare vita a un progetto che potrebbe rappresentare una svolta significativa per questa proprietà intellettuale. lo sviluppo della serie tv di Assassin’s Creed su netflix. l’annuncio e i primi passi. Nel novembre 2025, a circa cinque anni dall’acquisto dei diritti da parte di Netflix, si sono finalmente consolidati i segnali di un avanzamento concreto del progetto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Assassins creed progetto controverso avanza ufficialmente

