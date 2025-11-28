Ascolti TV Total Audience | Giovedì 27 Novembre 2025 | boom di Uomini e Donne Un Professore e Il Paradiso delle Signore

Ieri sera, giovedì 27 novembre 2025, Un Professore 3 su Rai1 ha conquistato 3.731.000 spettatori pari al 19,26% di share nel primo episodio e 3.158.000 spettatori con il 21% nel secondo episodio. Su Canale5, dopo Gira La Ruota dei Campioni di soli 5 minuti (4.426.000 – 21,99%), La Ruota dei Campioni ha registrato 4.710.000 spettatori con uno share del 24,65% dalle 20:51 alle 23:23. Su Rai2, dopo la presentazione di 24 minuti (878.000 – 4,23%), Ore 14 Sera ha intrattenuto 779.000 spettatori pari al 6,12%. Su Italia1, Die Hard – Un buon giorno per morire ha catturato 721.000 spettatori con il 3,88%. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Ascolti TV Total Audience | Giovedì 27 Novembre 2025: boom di Uomini e Donne, Un Professore e Il Paradiso delle Signore

