Ascolti tv La Ruota batte di nuovo Un professore 3
Osservando i dati degli ascolti tv del 27 novembre notiamo la vittoria di Gerry Scotti che ha fatto doppietta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Approfondisci con queste news
Il successo della Ruota della Fortuna è ormai un caso televisivo: ascolti che sovvertono i rapporti di forza tra reti e generi, un pubblico fedelissimo. E Mediaset che fa del conduttore una presenza sempre più trasversale nel palinsesto - facebook.com Vai su Facebook
Ascolti tv: Affari tuoi contro La ruota della fortuna, campioni a confronto. Il primo bilancio tra i due big di Rai 1 e Canale 5 Vai su X
Ascolti tv ieri 27 novembre: Gerry Scotti trionfa ancora (ma il ‘professore’ Gassman non molla) - La Ruota dei Campioni vince col 24,8% di share, Un Professore si conferma al 20%. Riporta libero.it
Ascolti tv giovedì 27 novembre: chi ha vinto tra Un Professore 3 e La Ruota dei Campioni, i dati di Affari Tuoi - Gli ascolti tv di giovedì 27 novembre 2025: su Rai1 la seconda puntata di Un Professore 3, su Canale5 il secondo appuntamento con La ruota dei Campioni ... Si legge su fanpage.it
Ascolti TV del 23 novembre: La Ruota dei Campioni batte tutti, bene Un Professore 3 - Gerry Scotti guida Canale 5 alla vittoria del prime time grazie a un risultato eccezionale, mentre Rai 1 continua a convincere con la terza stagione di Un Professore. Come scrive msn.com