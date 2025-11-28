Ascolti tv i dati del 27 novembre 2025
Bene La Ruota dei Campioni. Nella serata di ieri, giovedì 27 novembre 2025, su Rai1 Un Professore 3 ha coinvolto 3.358.000 spettatori pari al 20% di share dalle 21:49 alle 23:44. Poi, su Canale5, La Ruota dei Campioni ha ottenuto 4.692.000 spettatori con uno share del 24.8% dalle 20:51 alle 23:23. Su Rai2, dopo la presentazione di 24 minuti (870.000 – 4.2%), Ore 14 Sera si ferma a 767.000 spettatori pari al 6.1%. Poi, in onda su Italia1 Die Hard – Un buon giorno per morire non va oltre 717.000 spettatori con il 3.9%. Su Rai3, dopo la presentazione di 25 minuti, Splendida Cornice registra 871.000 spettatori (5.
