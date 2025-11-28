Ascolti TV | Giovedì 27 Novembre 2025 La Ruota dei Campioni al 24.8% Un Professore tiene al 20%

Nella serata di ieri, giovedì 27 novembre 2025, su Rai1 Un Professore 3  ha interessato 3.358.000 spettatori pari al 20% di share dalle 21:49 alle 23:44. Su Canale5  La Ruota dei Campioni ha conquistato 4.692.000 spettatori con uno share del 24.8% dalle 20:51 alle 23:23. Su Rai2  Ore 14 Sera  intrattiene 767.000 spettatori pari al 6.1%. Su Italia1  Die Hard – Un buon giorno per morire  incolla davanti al video 717.000 spettatori con il 3.9%. Su Rai3  Splendida Cornice  segna 871.000 spettatori (5.4%). Su Rete4  Dritto e Rovescio  totalizza 701.000 spettatori (5.5%). Su La7  Piazzapulita  raggiunge 694. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ascolti tv gioved236 27 novembre 2025 la ruota dei campioni al 248 un professore tiene al 20

