Ascolti TV | Giovedì 27 Novembre 2025 La Ruota dei Campioni al 24.8% Un Professore tiene al 20%

Nella serata di ieri, giovedì 27 novembre 2025, su Rai1 Un Professore 3 ha interessato 3.358.000 spettatori pari al 20% di share dalle 21:49 alle 23:44. Su Canale5 La Ruota dei Campioni ha conquistato 4.692.000 spettatori con uno share del 24.8% dalle 20:51 alle 23:23. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 767.000 spettatori pari al 6.1%. Su Italia1 Die Hard – Un buon giorno per morire incolla davanti al video 717.000 spettatori con il 3.9%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 871.000 spettatori (5.4%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 701.000 spettatori (5.5%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 694. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 27 Novembre 2025. La Ruota dei Campioni al 24.8%, Un Professore tiene al 20%

