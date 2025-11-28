ascolti tv del 27 novembre alessandro gassmann contro gerry scotti

La sfida degli ascolti tv di giovedì 27 novembre è tutta tra Alessandro Gassmann, protagonista su Rai 1 di Un Professore 3, e Gerry Scotti che su Canale 5 ha condotto La Ruota dei Campioni. Gerry Scotti ha raddoppiato la l’appuntamento, appropriandosi sia del prime time che della prima serata di Canale 5. La formula piace al pubblico e il presentatore è sempre più il fenomeno televisivo del momento. Rai 1 ha replicato schierando Stefano De Martino con Affari Tuoi e a seguire Alessandro Gassmann protagonista della fiction Un professore 3 con una puntata dedicata al grande filosofo Wittgenstein. Su Rai 2 è andato in onda Ore 14 di sera, mentre su Rai 3 Geppi Cucciari ha condotto un nuovo appuntamento di Splendida Cornice ospitando Carlo Verdone, Spike Lee, Pilar Fogliati, Milo Manara. 🔗 Leggi su Dilei.it

