Artie 5ive si è vestito meglio di tutti al GQ Men of the Year 2025

Ci vuole una certa classe per diventare il rapper dell'anno. Questo Artie 5ive lo sa bene, così come sapeva che il red carpet del GQ Men of the Year era un po' il banco di prova finale. Ovviamente Artie non ha disatteso le aspettative, presentandosi all'appuntamento più importante dell'anno – sì, ce lo diciamo da soli – con un look Amiri composto da un blazer doppiopetto con tasche a filetto e a patta e ampio revers in raso, dei pantaloni cropped dritti dal taglio a stivaletto e occhiali da sole Sunset color tartaruga. Quando si tratta di creare abiti formali degni di nota, Mike Amiri è una certezza.

