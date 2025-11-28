Arte urbana tour alla scoperta dei murales di Livorno | appuntamento il 29 novembre
Sabato 29 novembre, a partire dalle 15:30 è in programma un pomeriggio dedicato all'arte urbana, con un nuovo itinerario realizzato da Coop. Agave in sinergia con MuraLi.Livorno Street Art Tour prenderà avvio da Piazza Mazzini, nel quartiere di Borgo. Negli ultimi anni questa zona si è. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
