Arte tradizione e racconti | i Doni di Luce dei musei per le festività

Le festività natalizie a Udine si illuminano grazie a “Doni di Luce”, la rassegna di appuntamenti speciali pensata per celebrare il periodo più magico dell’anno all'interno di due luoghi simbolo della cultura cittadina: il Museo Etnografico del Friuli e il Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

EVENTO ++ Gastronomia, arte, tradizione, premi per i giovani e tanto altro. Di chi saranno quest'anno i capponi più belli? - facebook.com Vai su Facebook

Doni d’arte per Traversara: l’arte incontra la solidarietà a Bagnacavallo - In questi giorni in cui si discute molto sul valore reale e virtuale dell’arte contemporanea e sulla sua capacità di dialogare con la società – sulla scia della vendita milionaria della famigerata ... exibart.com scrive

’MostraMI. Racconti e dialoghi d’arte’ in Pinacoteca nazionale - Racconti e dialoghi d'arte" con Marco Campigli, Emanuele Zappasodi, Massimo Medica e Fabio Massaccesi sulla mostra su Lippo di Damasio a ... Scrive lanazione.it

Tradizione e innovazione, a Roma l'arte della ceramica Mileto - Preziosi e delicati oggetti in porcellana sono esposti al piano nobile della Casa Museo Boncompagni Ludovisi, a Roma, nella mostra 'Tradizione e innovazione, l'arte della ceramica Mileto', aperta al ... Da ansa.it