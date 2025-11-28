Arte al femminile festeggia 20 anni | il programma della manifestazione a Villa Zito

Si celebrano quest’anno i vent’anni della manifestazione Arte al femminile ideata e curata da Maria Antonietta Spadaro per Anisa per l’educazione all’arte (Associazione Nazionale Insegnanti Storia dell’Arte) sezione di Palermo e dedicata alle donne artiste nel mondo.Le storie di circa 150. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

