Arte al femminile festeggia 20 anni | il programma della manifestazione a Villa Zito

Palermotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si celebrano quest’anno i vent’anni della manifestazione Arte al femminile ideata e curata da Maria Antonietta Spadaro per Anisa per l’educazione all’arte (Associazione Nazionale Insegnanti Storia dell’Arte) sezione di Palermo e dedicata alle donne artiste nel mondo.Le storie di circa 150. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

