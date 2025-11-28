Arriva la firma di Faraoni con il Delfino | sarà già a disposizione contro il Padova

Nel pomeriggio del 27 novembre, è arrivata la firma del contratto fra la Pescara Calcio e Marco Davide Faraoni. Nella sede del presidente Sebastiani, è stato quindi ufficializzato l'arrivo del giocatore che sarà già a disposizione della squadra per la partita contro il Padova del 29 novembre. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

