Arriva la firma di Faraoni con il Delfino | sarà già a disposizione contro il Padova

Ilpescara.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio del 27 novembre, è arrivata la firma del contratto fra la Pescara Calcio e Marco Davide Faraoni. Nella sede del presidente Sebastiani, è stato quindi ufficializzato l'arrivo del giocatore che sarà già a disposizione della squadra per la partita contro il Padova del 29 novembre. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

