Arriva il Natale al centro di Catania | acceso il grande albero di piazza Università
Ventidue metri di altezza per il grande albero installato in piazza Università, nel cuore del centro storico di Catania, simbolo della più importante festività religiosa e fulcro di un pomeriggio di autentica partecipazione cittadina. L’accensione delle luci, preceduta dal countdown e ospitata. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
NATALE AD APPIGNANO La magia del Natale arriva ad Appignano! Trascorri *LUNEDÌ 8 DICEMBRE* in festa con noi: MATTINA: Mercatini artigianali dalle 10:00 POMERIGGIO: Truccabimbi, laboratori creativi e giochi da tavolo dalle 15:00 - facebook.com Vai su Facebook
Natale a Catania, tutto pronto per l’accensione delle luminarie e per i mercatini - Natale a Catania 2025 con luci, mercatini, artigianato locale e un'atmosfera magica. Riporta catania.liveuniversity.it
Catania: Natale 2025, si accende la luce. In piazza Università l’albero e i mercatini - Catania accende il Natale 2025 il 28 novembre in piazza Università con l’accensione dell’albero, le luminarie e l’apertura del villaggio dei mercatini. Si legge su corrieretneo.it
Per le feste puoi donare con Emergency: arriva lo "Spazio Natale" a Catania - Un piccolo gesto, un dono ai propri cari e ai più fragili: è questa la missione di Emergency che si riconferma sempre, anche con lo "Spazio Natale", tutti i dettagli ... Da balarm.it