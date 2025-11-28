Arretrati contrattuali | Taranto come sempre resta indietro

Tarantini Time Quotidiano “Che, in generale, la sanità tarantina sia sempre stata penalizzata rispetto al resto della Puglia è un dato di fatto. Si tratta di uno svantaggio che pagano, primi su tutti, i cittadini, quando ogni giorno cercano di prenotare una visita medica o un esame strumentale nelle nostre strutture sanitarie oppure quando vengono inghiottiti nel caos del Pronto Soccorso. Ma le differenze fra Taranto e le altre province coinvolgono anche gli operatori sanitari e in questi giorni ne abbiamo avuto l’ennesima conferma. Infatti, il tanto atteso rinnovo del contratto nazionale del personale di comparto è già ufficialmente entrato in vigore da fine ottobre. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

