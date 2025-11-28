Arresti e maggioranza a pezzi lo stillicidio su Pedro Sánchez

Ilfoglio.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Madrid. José Luis Ábalos deve andare preventivamente in carcere, lo ha stabilito la Corte suprema spagnola accogliendo la richiesta del pubblico ministero. E' la prima volta,. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Arresti e maggioranza a pezzi, lo stillicidio su Pedro Sánchez - La Corte suprema ha stabilito che l'ex ministro socialista Ábalos, travolto dalle accuse di tangenti, appropriazione indebita e favori illeciti, debba andare in carcere.

