Arresti e maggioranza a pezzi lo stillicidio su Pedro Sánchez

Madrid. José Luis Ábalos deve andare preventivamente in carcere, lo ha stabilito la Corte suprema spagnola accogliendo la richiesta del pubblico ministero. E' la prima volta,. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Arresti e maggioranza a pezzi, lo stillicidio su Pedro Sánchez

Approfondisci con queste news

*SICUREZZA: CONTE, 'NO MAGGIORANZA A PROPOSTA DE RAHO ASSURDA, CONTINUANO A FISCHIETTARE'** = Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Quel che è successo poco fa in Parlamento è abbastanza assurdo. Mentre imperversano borseggi e aument - facebook.com Vai su Facebook

Arresti e maggioranza a pezzi, lo stillicidio su Pedro Sánchez - La Corte suprema ha stabilito che l’ex ministro socialista Ábalos, travolto dalle accuse di tangenti, appropriazione indebita e favori illeciti, debba andare in carcere. Come scrive ilfoglio.it