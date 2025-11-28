Arrestato per spaccio Stefano Schiavulli tra i leader di Forza Nuova | cocaina e e denaro in auto

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefano Schiavulli, leader di Forza Nuova, è stato arrestato per spaccio: in auto cocaina in sei bustine e molti contanti. Per lui disposto l'obbligo di dimora. 🔗 Leggi su Fanpage.it

