Arrestato per spaccio Stefano Schiavulli tra i leader di Forza Nuova | cocaina e e denaro in auto

Stefano Schiavulli, leader di Forza Nuova, è stato arrestato per spaccio: in auto cocaina in sei bustine e molti contanti. Per lui disposto l'obbligo di dimora. 🔗 Leggi su Fanpage.it

