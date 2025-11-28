Arrestato dai carabinieri evade dalla caserma scavalcando un cancello alto 4 metri

Anconatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SENIGALLIA – Lo fermano a bordo di una automobile presa a noleggio e trovano il portabagagli pieno di dolci, bottiglie d'acqua, prodotti per l'igiene personale e alimenti in scatola. C'era di tutto, diverse scatole di cioccolatini, tavolette di cioccolato fondante, barrette di cioccolato al latte. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

