Arezzo quadro elettrico spaccato e rattoppato alla bell’e meglio | nasce la Scatola delle Sorprese… mortali!
Dopo giorni a vista co’ la corrente viva, ora è chiuso. sì, ma come un panino ripiegato male Arezzo — Te la ricordi la scatola elettrica aperta davanti al bar Truciolini? Quella che pareva l’ uovo di Pasqua dei fulmini, co’ i fili de fori, i morsetti in libertà vigilata e l’energia elettrica che salutava la gente di passaggio? Bene: l’hanno sistemata. Cioè. “sistemata”. Hanno tirato su un pezzo di plastica, fissato con nastro adesivo e fascette, manco fosse il paraurti di una Panda dell’89, e via: Arezzo torna sicura! Le foto – che parlano più di mille verbali comunali – mostra un quadro che dovrebbe proteggere la corrente, ma invece pare abbia appena partecipato a una rissa in un vicolo buio. 🔗 Leggi su Lortica.it
