Arezzo affitti comunali | i commercianti dimenticano di pagare… e il Comune dimentica di chiedere
Menchetti sbotta: “Oh, ma gli euro gli piglia qualcuno o si va a pari con l’aria fritta?” Arezzo – Scene da commedia all’italiana, ma senza biglietti: secondo il consigliere comunale Michele Menchetti, metà dei commercianti che gestiscono i locali bar di proprietà del Comune avrebbe preso un vizio nuovo: l’affitto? È un’opinione. Pare infatti – dice Menchetti – che su otto attività solo due paghino regolarmente, mentre le altre sei avrebbero deciso che il canone comunale è un concetto troppo astratto, un po’ come l’onestà nei reality show o la puntualità dei treni regionali. Il bello, però, viene dopo: su sei morosi, solo uno avrebbe ricevuto un sollecito. 🔗 Leggi su Lortica.it
Argomenti simili trattati di recente
#rassegnastampanovembre2025 ?La Trincea dei negozi. Il quotidiano Arezzo - La Nazione scatta una fotografia sullo stato attuale delle chiusure in città, con i dati forniti dal centro studi di Confcommercio. I maggiori nemici dei commercianti? Affitti alle stell - facebook.com Vai su Facebook
Cortona, incontro con i commercianti sul nuovo regolamento del centro storico - Arezzo, 27 ottobre 2025 – Un appuntamento di dialogo e confronto tra amministrazione e imprese del centro storico, aperto a tutti i commercianti e operatori economici di Cortona. Scrive lanazione.it
Commercianti uniti: "Servizi e iniziative" - Uniti insieme per affrontare le problematiche a vantaggio della vivibilità della frazione e delle loro attività. Secondo msn.com
I commercianti ricevuti in Regione - Il centro storico è un cantiere a cielo aperto, con problemi di viabilità e carenza di parcheggi. ilrestodelcarlino.it scrive