Arezzo affitti comunali | i commercianti dimenticano di pagare… e il Comune dimentica di chiedere

Lortica.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Menchetti sbotta: “Oh, ma gli euro gli piglia qualcuno o si va a pari con l’aria fritta?” Arezzo – Scene da commedia all’italiana, ma senza biglietti: secondo il consigliere comunale Michele Menchetti, metà dei commercianti che gestiscono i locali bar di proprietà del Comune avrebbe preso un vizio nuovo: l’affitto? È un’opinione. Pare infatti – dice Menchetti – che su otto attività solo due paghino regolarmente, mentre le altre sei avrebbero deciso che il canone comunale è un concetto troppo astratto, un po’ come l’onestà nei reality show o la puntualità dei treni regionali. Il bello, però, viene dopo: su sei morosi, solo uno avrebbe ricevuto un sollecito. 🔗 Leggi su Lortica.it

