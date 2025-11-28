Ardeatino dai cittadini una proposta per ridurre il traffico Il Comune apprezza e studia la fattibilità
Il tema della viabilità e della mobilità alternativa alle macchine nel quadrante dell'Ardeatino è sempre più centrale nel dibattito politico romano. Un pezzo di città tra VIII e IX municipio che soffre la scarsità di arterie stradali rapportate al numero, sempre crescente, di nuovi abitanti. 🔗 Leggi su Romatoday.it
