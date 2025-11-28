Arc Raiders ha conquistato il cuore dei giocatori in questo autunno, rimanendo tra i giochi più popolari anche a un mese dal suo lancio. Il tutto rivaleggiando (e vincendo) contro altri due sparatutto ben più noti usciti in questo periodo, Battlefield 6 e Call of Duty: Black Ops 7. Ed ora ottiene il suo cameo su South Park. La storia di come è successo arriva nientemeno che da LinkedIn, è stata la responsabile marketing di Embark che si è rivolta alla piattaforma social per condividere la storia. I creatori di South Park avrebbero contattato Embark Studios lunedì, chiedendo il permesso di utilizzare il gioco in un prossimo episodio. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - ARC Raiders incide un’altra tacca nella storia dei videogiochi, facendo un cameo su South Park