Arbitro Inter Milan Primavera | designato il fischietto per il derby
Inter News 24 Arbitro Inter Milan Primavera, designato il fischietto per il derby: ecco chi dirigerà la sfida valida per la 13^ giornata del campionato 202526. Inter Primavera, è tempo di derby: designato l’arbitro per la sfida al Milan. Carbone cerca il riscatto dopo la Youth League. La squadra di Benito Carbone affronta i rossoneri nella 13ª giornata. Fischietto bergamasco per il big match del Konami Centre: i dettagli della designazione.. La tredicesima giornata del campionato Primavera porta con sé il fascino e la tensione della stracittadina: per l’Inter è tempo di derby. La formazione guidata da Benito Carbone, tecnico che sta lavorando sulla crescita dei giovani talenti nerazzurri, si prepara ad affrontare i rivali del Milan in una sfida cruciale. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
TRE CURIOSITÀ su Marco GUIDA, arbitro di Pisa-Inter #Guida #PisaInter #passioneinter #Inter #amala #fcinter #fcinter1908 #FCIM #nerazzurri #IMinter #intermilano #fcinternazionale - facebook.com Vai su Facebook
“Chiaro ed evidente errore”. Nessuno può sostenere questa tesi, tanto che pure Simeone mimava un: “Non ne sono sicuro”. Eppure in #atleticomadridinter il var interviene e fa cambiare idea all’arbitro. Regolamento interpretativo, gravissimo quanto accaduto Vai su X
Inter-Milan, moviola: dubbi sul rigore, cartellini sbagliati, Sozza ha pagato pressioni e polemiche - Milan, posticipo della dodicesima giornata di serie A, analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli, la moviola ... Si legge su sport.virgilio.it
Inter-Milan dove vederla: canale tv e streaming - Data, orario, arbitro (milanese), telecronaca, formazioni - Derby tra Inter e Milan per la prima volta in uno stadio di San Siro di proprietà dei due club. Segnala affaritaliani.it
Arbitro Inter Milan, chi dirigerà il derby di San Siro? Ballottaggio in corso, c’è quel nome in pole - Arbitro Inter Milan, ballottaggio in corso per quanto riguarda il direttore di gara della stracittadina di San Siro: in pole c’è Sozza Cresce l’attesa per il Derby di campionato tra Inter e Milan, in ... Lo riporta milannews24.com