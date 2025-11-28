Inter News 24 Arbitro Inter Milan Primavera, designato il fischietto per il derby: ecco chi dirigerà la sfida valida per la 13^ giornata del campionato 202526. Inter Primavera, è tempo di derby: designato l’arbitro per la sfida al Milan. Carbone cerca il riscatto dopo la Youth League. La squadra di Benito Carbone affronta i rossoneri nella 13ª giornata. Fischietto bergamasco per il big match del Konami Centre: i dettagli della designazione.. La tredicesima giornata del campionato Primavera porta con sé il fascino e la tensione della stracittadina: per l’Inter è tempo di derby. La formazione guidata da Benito Carbone, tecnico che sta lavorando sulla crescita dei giovani talenti nerazzurri, si prepara ad affrontare i rivali del Milan in una sfida cruciale. 🔗 Leggi su Internews24.com

