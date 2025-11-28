AQST Sondrio approvato il piano 2025 | oltre 45 milioni per la Valtellina
Approvato oggi a Milano il programma degli interventi dell’“AQST (Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale) 2025 - Programma degli interventi” dedicato alla provincia di Sondrio. La delibera, proposta dall’assessore a Enti locali, Montagna e Programmazione negoziata Massimo Sertori, mette in campo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Approfondisci con queste news
Enrico Manghi a Sondrio: “Ai ragazzi dico: credeteci davvero”. Formazione di alto livello al Cerri-Mari #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com Vai su Facebook
AQST Sondrio 2025: approvato il piano degli interventi. Sertori: “Oltre 45 milioni per la Valtellina” - La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore agli Enti locali, Montagna e Programmazione negoziata Massimo Sertori, il nuovo programma degli ... radiotsn.tv scrive
AQST Sondrio 2025: oltre 45 milioni di euro per lo sviluppo territoriale e la valorizzazione della montagna - Approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore a Enti locali, Montagna e Programmazione negoziata, Massimo Sertori, il programma di interventi denominato ‘AQST (Accordo Quadro di Svilupp ... Da primalavaltellina.it