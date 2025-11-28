Apre il negozio ufficiale delle Olimpiadi in Duomo Gli orari e come si pagano gli acquisti
È stato inaugurato venerdì 28 novembre il megastore ufficiale delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, in piazza del Duomo a Milano. Il negozio rimarrà aperto tutti i giorni fino al 21 marzo 2026, quando i giochi olimpici e paralimpici termineranno.Abbigliamento, oggetti, MascotteIn circa 1. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
