Apre il negozio ufficiale delle Olimpiadi in Duomo Gli orari e come si pagano gli acquisti

Milanotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato inaugurato venerdì 28 novembre il megastore ufficiale delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, in piazza del Duomo a Milano. Il negozio rimarrà aperto tutti i giorni fino al 21 marzo 2026, quando i giochi olimpici e paralimpici termineranno.Abbigliamento, oggetti, MascotteIn circa 1. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

apre negozio ufficiale olimpiadiApre il negozio ufficiale delle Olimpiadi in Duomo. Gli orari e come si pagano gli acquisti - Attenzione al sistema di pagamento: sono accettati solo i contanti o il circuito Visa ... Si legge su milanotoday.it

Esselunga apre a Cortina il negozio top class: «Le eccellenze» per prendere il traino delle Olimpiadi 2026 - Mercoledì 4 dicembre, è stato inaugurato il nuovo store in via Cesare Battisti 11, a pochi passi da una delle vie principali della perla delle Dolomiti. Segnala corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Apre Negozio Ufficiale Olimpiadi